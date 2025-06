Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul) prenderam, na última quinta-feira (dia 19), um homem pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação ocorreu no bairro Parque Niágara, em Paraíba do Sul e contou com apoio de policiais militares.

Segundo os agentes, o homem estava foragido desde fevereiro após a Justiça condená-lo a 13 anos de prisão em regime fechado. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão.