Operação Corpus Christi: PRF flagra motorista com CNH suspensa, cumpre mandado de prisão e autua condutora que entregou carro a não habilitado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou três ocorrências relevantes durante a Operação Corpus Christi 2025 na região Sul Fluminense. Entre os casos estão dois crimes de trânsito e o cumprimento de um mandado de prisão por pensão alimentícia.

Na primeira ocorrência, por volta das 14h20 de sexta-feira (dia 20), na Unidade Operacional (UOP) de Floriano, em Barra Mansa, agentes da equipe DELTA abordaram um veículo JEEP/Commander com placas de São Paulo. Durante a fiscalização, foi constatado que o condutor, de 34 anos, estava com o direito de dirigir suspenso desde 27 de maio deste ano. O homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal (JECRIM) quando intimado. O veículo foi retido até a chegada de um condutor habilitado e, além da abertura do processo criminal, foi aplicada uma multa no valor de R$ 880,41.

Horas depois, às 20h30, no km 233 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, a PRF abordou um VW/Gol com quatro ocupantes. Durante a verificação dos dados, foi constatado que um dos passageiros, de 36 anos, tinha um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. O homem foi detido e encaminhado à 94ª DP (Piraí), onde o mandado foi devidamente cumprido.

A terceira ocorrência foi registrada por volta das 23h35, no km 316 da Dutra, na rotatória de acesso a Penedo, em Itatiaia. Um GM/Corsa Sedan foi abordado e constatou-se que o condutor, de 38 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A passageira, de 33 anos e proprietária do veículo, assumiu ter entregue a direção ao motorista não habilitado. Um TCO também foi lavrado contra ela, que responderá em liberdade. O veículo foi retido até a chegada de um condutor habilitado e as infrações geraram multas que somam R$ 1.760,82.

As ações fazem parte do reforço de fiscalização da PRF durante o feriado prolongado, com foco na prevenção de acidentes e combate a irregularidades nas rodovias federais.

Foto: Arquivo/PRF