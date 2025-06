Caminhão tomba com carga de chapas de aço em Barra do Piraí; via ficou parcialmente interditada

Um caminhão carregado com chapas de aço tombou na madrugada deste sábado (dia 21), por volta das 3h, na altura do km 274 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na conhecida curva do Aterrado, em Barra do Piraí.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga se espalhou pela pista, o que provocou momentos de interdição total e parcial da via durante o atendimento à ocorrência.

No fim da manhã, a situação já estava controlada. Restos da carga ainda ocupavam parte do acostamento e uma faixa da pista, mas o local estava sinalizado com cones e o trânsito fluía normalmente.

Foto: Divulgação/PRF