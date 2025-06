PM apreende jovem com drogas e troca tiros com suspeito armado no bairro Vila Nova, em BM

Uma operação da Polícia Militar no bairro Vila Nova, em Barra Mansa, terminou com a apreensão de drogas e um confronto armado no início da noite desta sexta-feira (dia 20). Um jovem de 18 anos foi detido e outro, de 24, conseguiu fugir após trocar tiros com os policiais.

Segundo informações do 28º Batalhão da PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) patrulhavam a região quando desconfiaram da atitude dos dois homens, que estavam próximos a um posto de combustíveis. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos tentaram fugir.

O jovem de 18 anos foi alcançado e detido. Com ele, os policiais encontraram uma pequena quantidade de maconha – embalada para venda -, um celular e uma quantia em dinheiro.

O outro suspeito, de 24 anos, segundo a PM, estava armado e não obedeceu às ordens de parada. Durante a fuga, ele teria apontado a arma na direção dos policiais, que reagiram com disparos de fuzil para conter a ameaça. O homem conseguiu escapar, entrando em uma área de mata. Até o momento, não há confirmação se ele foi atingido.

O jovem detido foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa), onde foi autuado por porte de drogas, prestou depoimento e foi liberado. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do confronto e trabalha para localizar o suspeito foragido.