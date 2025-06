Volkswagen e Sindicato dos Metalúrgicos oferecem 300 vagas em curso gratuito no Sul Fluminense

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, em parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus e o Consórcio Modular, abriu inscrições para a segunda edição do Curso de Montador Geral, voltado para a qualificação de trabalhadores da região. São 300 vagas destinadas a homens e mulheres com ensino médio completo e mais de 18 anos, que estejam em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado.

O curso, que tem 120 horas de duração, será realizado no formato híbrido, com 40 horas de aulas online e 80 horas presenciais. As atividades presenciais serão divididas em duas etapas: a primeira, com oito dias na sede do sindicato, em Resende e/ou Volta Redonda, e a segunda, com dois dias de prática na fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus, também em Resende.

As vagas estão distribuídas entre três municípios: Resende: (125 vagas), Volta Redonda (125 vagas) e Barra Mansa (50 vagas). As inscrições devem ser feitas diretamente nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de cada cidade.

De acordo com o presidente do sindicato, Odair Mariano, o objetivo é ampliar as oportunidades no setor metalúrgico, oferecendo capacitação de qualidade. “Estamos comprometidos em abrir portas para quem deseja ingressar ou se especializar na área. O sucesso da primeira edição nos motivou a expandir ainda mais o projeto”, afirmou.

O diretor jurídico do sindicato, Leandro Vaz, destacou que a iniciativa atende às demandas do mercado industrial. “É uma oportunidade valiosa para os trabalhadores da região. Estamos alinhados com as necessidades da indústria e queremos preparar os profissionais para esse cenário”, disse.

Já o diretor de comunicação, José Marcos, ressaltou o impacto positivo para a economia local. “O curso fortalece não apenas a mão de obra, mas também impulsiona a economia, agregando mais qualidade às empresas metalúrgicas da região”, avaliou.

Representando a Volkswagen Caminhões e Ônibus, Donizete Souza reforçou a importância da formação de profissionais para o desenvolvimento do setor. “Estamos felizes em apoiar novamente essa iniciativa. A capacitação é fundamental para a excelência da produção e para o fortalecimento da indústria”, afirmou.

A parceria entre o sindicato, a Volkswagen e o Consórcio Modular busca preparar trabalhadores para atender às demandas crescentes da indústria metalúrgica, além de contribuir diretamente para o desenvolvimento econômico do Sul Fluminense.