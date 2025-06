PRF recupera carro roubado avaliado em mais de R$ 170 mil durante operação Corpus Christi na Dutra

Durante patrulhamento da Operação Corpus Christi 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo de luxo roubado na noite de quinta-feira (dia 19), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A ação aconteceu por volta das 21h30, no km 324 da via, sentido São Paulo.

A equipe Charlie da 7ª Delegacia da PRF realizava policiamento ostensivo quando suspeitou de um Toyota Corolla Cross XRX 2025, com placas de Linhares (ES). Ao abordar o veículo, encontraram dois homens: o condutor, de 27 anos, e o passageiro, de 35. Questionados sobre a procedência do carro, o passageiro afirmou estar apenas de carona e disse desconhecer a origem do veículo. Já o motorista alegou que havia comprado o automóvel há cerca de uma semana, por R$ 70 mil, e que o restante seria pago em 48 prestações.

No entanto, durante a vistoria minuciosa, os policiais identificaram sinais de adulteração nos itens identificadores do carro. Após uma análise mais detalhada, ficou constatado que se tratava de um veículo “clone”. O carro original, abordado pela PRF — do mesmo modelo, marca e cor— é licenciado no Rio de Janeiro e tinha registro de roubo no dia 1º de junho deste ano, na capital fluminense.

Diante dos fatos, os dois homens foram detidos e encaminhados à 99ª DP (Itatiaia), onde a ocorrência foi registrada e o veículo, avaliado em mais de R$ 170 mil, oficialmente recuperado.

