Câmara homenageia os 80 anos do Sindicato dos Metalúrgicos

A Câmara de Vereadores de Volta Redonda realizou, na noite de terça-feira (dia 17), uma sessão solene em homenagem aos 80 anos do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense. A cerimônia, proposta pelo vereador Luciano Mineirinho (União), reuniu diretores, funcionários, familiares e lideranças sindicais, em reconhecimento à trajetória da entidade, que se consolidou como uma das mais representativas da região.

Ao entregar a Moção Honrosa, o vereador destacou a importância histórica da entidade sindical. “O Sindicato dos Metalúrgicos é um pilar da nossa cidade. São oito décadas de resistência, de defesa dos direitos dos trabalhadores e de contribuição direta para o desenvolvimento de Volta Redonda e de todo o Sul Fluminense. Essa homenagem é mais do que merecida”, afirmou Mineirinho.

O presidente do sindicato, Odair Mariano, agradeceu a honraria e reforçou o compromisso da entidade com a defesa da classe trabalhadora. “Nosso compromisso é com os metalúrgicos e suas famílias. Vamos fortalecer a união da classe e garantir avanços, trabalhando com excelência para colher frutos e benefícios para todos”, disse.

Fundado em 1944, o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense representa atualmente trabalhadores dos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral. Ao longo de sua história, a entidade se tornou referência regional na luta por direitos trabalhistas, na promoção da cidadania e na defesa da valorização profissional da categoria.