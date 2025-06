Apostador de Volta Redonda leva mais de meio milhão na Lotofácil

Um morador de Volta Redonda acertou as 15 dezenas do concurso 3424 da Lotofácil e faturou um prêmio de R$ 575.865,81. A aposta vencedora foi registrada na Loteria Vasconcelos Ltda. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (dia 23), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Além do sortudo de Volta Redonda, outras duas apostas também dividiram o prêmio principal: uma em Rio Paranaíba (MG) e outra em Itanhaém (SP), cada uma recebendo o mesmo valor de R$ 575.865,81.

Os números sorteados foram:

03 – 06 – 08 – 11 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25

Outros apostadores do estado do Rio também comemoraram. Das 316 apostas com 14 acertos, há ganhadores em Angra dos Reis e Barra do Piraí. Os bilhetes garantiram prêmios de cerca de R$ 1.637,60 cada.

A Lotofácil, como o nome sugere, é uma das modalidades mais acessíveis das Loterias Caixa. Com apenas R$ 3,00, o apostador pode escolher 15 números entre os 25 disponíveis e concorrer a prêmios que variam de acordo com o número de acertos – que vão de 11 a 15 dezenas.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado na terça-feira (dia 24), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Quer tentar a sorte? Você pode apostar em casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo site oficial. Boa sorte!