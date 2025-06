PF prende homem condenado por estupro de vulnerável em Barra do Piraí

A Polícia Federal prendeu, na tarde desta segunda-feira (dia 23), um homem condenado por estupro de vulnerável. A ação ocorreu no município de Barra do Piraí.

Durante levantamento de dados de inteligência e trocas de informações, policiais federais lotados no Grupo de Capturas da Delegacia da PF em Volta Redonda e Oiapoque/AP tiveram êxito em localizar o homem de 48 anos.

A ação cumpriu o mandado de prisão definitiva expedido pela Vara Única da Comarca de Pirapetinga/MG.

Após as formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável.