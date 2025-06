Homem sem CNH é flagrado prestando serviço irregular de transporte de passageiro em Volta Redonda

Guardas municipais flagraram um homem que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) prestando serviço irregular de transporte de passageiro em Volta Redonda. Ele foi flagrado no último sábado (21) por agentes em patrulhamento nas proximidades do Viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga o Centro (Avenida Amaral Peixoto) ao bairro Aterrado. Além de não ser habilitado, o homem usava chinelos – calçado inadequado para guiar uma moto, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A abordagem aconteceu após os agentes terem a atenção voltada ao veículo, que tinha o escapamento adulterado, o que produzia um alto barulho. Além disso, a motocicleta não possuía retrovisores e o pneu traseiro estava desgastado (careca).

Durante a abordagem, os guardas descobriram que o condutor estava fazendo transporte remunerado de passageiro através de um grupo de WhatsApp – inclusive com um cliente a bordo, o que configura infração gravíssima pelo CTB. O condutor foi autuado e a motocicleta removida ao depósito público municipal.

Condutor sem CNH é flagrado com moto sem placa

Outro homem sem CNH também foi flagrado por guardas municipais conduzindo uma motocicleta. O flagrante aconteceu na sexta-feira (20) durante uma ronda de rotina pelo bairro Jardim Vila Rica (Tiradentes).

A abordagem ocorreu depois de os agentes se atentarem ao condutor que conduzia o veículo sem placa e com um capacete do tipo “coquinho”, considerado inadequado para guiar uma motocicleta. Durante a abordagem, foi descoberto que o homem não possuía habilitação para conduzir motocicleta e nenhuma documentação do veículo.

Ainda em verificação, os guardas observaram que o chassi da motocicleta estava rasurado, o que levantou suspeitas sobre a procedência do veículo. O homem então relatou ter comprado a moto por R$ 2 mil de um vendedor que a anunciava em uma rede social.

Devido às irregularidades encontradas, a motocicleta foi apreendida e o homem foi conduzido à 93ª Delegacia da Polícia Civil para apresentação da ocorrência e os devidos trâmites legais. O condutor foi enquadrado no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, ressaltou a importância das ações da Guarda Municipal nas ruas, que vêm retirando de circulação veículos em qualquer situação que coloque a segurança da população de Volta Redonda em risco.

“Saber conduzir um veículo não habilita uma pessoa a dirigir, pois não se trata só de colocar o veículo em movimento, mas sim de conhecer a legislação de trânsito. Temos atuado de forma contundente para salvar vidas e retirar de circulação qualquer veículo em situação irregular que coloque em risco a segurança das pessoas, e os guardas municipais estão de parabéns. É preciso que as pessoas tenham consciência da gravidade de seus atos, porque a lei mais eficiente do trânsito é a educação”, disse Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop.