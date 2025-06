Abrigo Municipal intensifica acolhida à população em situação de rua com a chegada do inverno

O inverno começou oficialmente na sexta-feira, dia 20, e se estende até o dia 21 de setembro. Com a chegada dos dias frios, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, intensifica o trabalho de acolhimento e cuidado com a população em situação de rua. À noite, as pessoas podem dormir no Abrigo Municipal, que funciona 24h, diariamente. Além do pernoite na unidade, as pessoas podem procurar o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), no Centro.

Nesse equipamento de socialização, também é oferecido atendimento psicossocial, acolhimento, oficinas, banho, café da manhã, almoço e café da tarde. Também é possível retirar documentação e reinserção no mercado de trabalho e na sociedade.

O diretor de proteção social especial, Thyago Félix, destacou que além de toda assistência prestada ao longo do ano, o acompanhamento e os serviços são intensificados neste período de climas mais frios. “Os funcionários passam em diversos pontos da cidade à procura de pessoas em situação de rua, a fim de fornecer um local para dormir dentro do abrigo. De manhã, os cidadãos são encaminhados para a unidade de acolhimento para alimentação”, explicou.

Thyago frisou ainda que o acolhimento à população em situação de rua durante o período de frio é uma ação fundamental para garantir a sobrevivência e a dignidade dessas pessoas.

– As baixas temperaturas aumentam os riscos à saúde, principalmente para quem não tem abrigo, agasalho ou alimentação adequada. Oferecer um espaço seguro, quente e acolhedor é um ato de humanidade e um direito previsto nas políticas públicas de assistência social. Mais do que proteção física, esse cuidado representa um gesto de respeito e solidariedade – concluiu.

Fotos: Paulo Dimas