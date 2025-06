Detran RJ prorroga prazos para licenciamento anual de veículos

O Detran do Rio de Janeiro prorrogou novamente os prazos para o licenciamento anual de veículos em 2025. A mudança, publicada no Diário Oficial desta terça-feira (dia 24), beneficia motoristas com placas finais de 0 a 9. Os novos prazos vão até 31 de agosto para placas 0, 1 e 2; até 30 de setembro para 3, 4 e 5; e até 31 de outubro para as demais.

Para emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos eletrônico (CRLV-e), é necessário quitar a Guia de Recolhimento de Taxas (GRT), no valor de R$ 281,29, além do IPVA e possíveis multas. A GRT continua disponível no site do Bradesco.

Veículos a gás devem apresentar o Certificado de Segurança Veicular (CSV) atualizado. O CRLV-e pode ser acessado pelo app Carteira Digital de Trânsito ou impresso em papel comum. Restrições como débitos antigos, falta de vistoria ou pendências judiciais podem impedir a emissão do documento.