Cão morre atropelado após suspeita de abandono em Volta Redonda; SPA pede justiça

Um suposto caso de abandono animal terminou em tragédia em Volta Redonda. Na manhã da última segunda-feira (dia 23), câmeras de segurança registraram uma aparente tentativa de um homem de abandonar um cachorro na porta da sede da Sociedade Protetora dos Animais (SPA), no bairro São Geraldo.

As imagens mostram um Celta prata, aparentemente de aplicativo, deixando o suspeito com o animal em frente à SPA. O motorista vai embora, enquanto o homem observa o movimento na porta da entidade. Em determinado momento, ele sobe a rua com o cachorro e, depois de alguns minutos retorna. Posteriormente, ele acaba subindo a rua outra vez, levando o cão.

Pouco tempo depois, o animal foi encontrado morto, possivelmente vítima de atropelamento, nas proximidades. A situação gerou revolta nas redes sociais da SPA, que prometeu tomar todas as medidas cabíveis. “Abandonar animais é crime, com pena de reclusão de dois a cinco anos, conforme a Lei 14.064/2020”, lembra a publicação.

De acordo com o vice-presidente SPA, Igor Reis, o caso será formalmente registrado na delegacia nesta quarta-feira (dia 25). A entidade já acionou as secretarias municipais de Proteção e Defesa dos Animais e de Ordem Pública. Imagens do Ciosp também devem ajudar a identificar o responsável. “Quem reconhecer o homem que aparece nas imagens ou tiver qualquer informação que possa ajudar a identificá-lo deve entrar em contato com a Central de Atendimento Único pelo número 156. É fundamental que essa pessoa seja localizada e preste esclarecimentos sobre o caso”, solicitou Igor.