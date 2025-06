Receita Federal intercepta droga enviada para Volta Redonda e apreende armas no RJ

A Receita Federal apreendeu nesta terça-feira (dia 24) vinte e três encomendas contendo armas e drogas no Centro de Distribuição dos Correios no Rio de Janeiro. A ação é resultado de gerenciamento de risco e da fiscalização e inspeção realizadas pela equipe de cães de faro.

As encomendas continham uma metralhadora de mão calibre .45, uma pistola calibre .45, 350 gramas de maconha, 500 gramas de haxixe, quatro canetas e dez frascos de Monjauro. O valor estimado das apreensões é de R$ 85 mil.

Dezoito encomendas com drogas eram do mesmo remetente de origem Boituva/SP e destino Rio de Janeiro/RJ. Outra encomenda contendo haxixe oculto em um liquidificador tinha origem Cabo Frio/RJ e destino Volta Redonda/RJ. Uma outra remessa continha haxixe oculto em embalagem de perfume com origem Rio de Janeiro/RJ e destino Cuiabá/MT. As armas tinham origem Rio de Janeiro/RJ e destino Euzebio/CE e as duas encomendas de canetas e frascos de Monjauro tinham origem São Paulo/SP para o Rio de Janeiro/RJ.

O material será entregue à Polícia Civil para investigação da autoria dos delitos. Os investigados estão sujeitos a penas de reclusão de 5 a 15 anos.

A operação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e contou com o apoio do cão de faro Elektra.

A atuação da Receita Federal na fiscalização do comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade, especialmente no que se refere à saúde e à segurança públicas.

Foto: Divulgação