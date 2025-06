Governo do Estado reforça segurança no Sul Fluminense com entrega de 27 viaturas semiblindadas para a PM

Para reforçar a segurança no Sul Fluminense, o governador em exercício, Rodrigo Bacellar, entregou, nesta terça-feira (24/06), 27 novas viaturas operacionais semiblindadas, que vão ser distribuídas a unidades da Polícia Militar em Piraí, Volta Redonda, Angra dos Reis, Resende e Paraty. No evento, foi assinado também o Termo de Cooperação com a Prefeitura de Volta Redonda para a criação da 3ª Companhia do Batalhão de Ações com Cães (BAC) no município.

– Foi-se o tempo em que as viaturas de PM do interior eram herdadas da capital. Essas viaturas novas são um sinal de respeito pelo policial, que vai trabalhar com mais segurança e conforto, e também um sinal da importância do interior para o Estado – disse Bacellar.

Além dos 27 veículos, o Governo do Rio vai entregar mais 100 para a região do Sul Fluminense. Até o fim do semestre, a Polícia Militar ganhará um reforço na sua frota com 758 veículos, que serão incorporados ao patrulhamento de todo o Estado do Rio de Janeiro.

– As novas viaturas estão dentro da política de melhoria das condições de trabalho dos policiais militares. Com a base do BAC na região, teremos um incremento nos resultados das nossas operações, já que o Batalhão funciona como um importante apoio nas ações da PM – explicou o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes.

A nova base do BAC, em Volta Redonda, atenderá toda a região. Experiência semelhante foi realizada com sucesso em Macaé. Desde 2023, a 2ª Companhia da BAC atende o Norte, Noroeste e a Região dos Lagos. Unidade subordinada ao Comando de Operações Especiais (COE), o Batalhão de Ações com Cães é o campeão em apreensões de drogas, exercendo forte contribuição para combater o crime organizado no estado.

– Nos últimos três meses, não teve nenhum registro de roubo de carro em Volta Redonda – comemorou o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto.