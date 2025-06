Volta Redonda alinha parcerias com BNDES e Embratur

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Sérgio Sodré, representando o prefeito Antonio Francisco Neto, participou nessa segunda-feira (23) de uma reunião com o presidente do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento), Aloízio Mercadante, e o presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Marcelo Freixo. O encontro, que também envolveu representantes de outros municípios do estado, aconteceu na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, e teve como objetivo discutir possibilidades de parcerias entre o banco e as cidades.

Sodré destacou que este encontro no Rio é um desdobramento dos projetos da Embratur que motivaram a visita de Freixo ao gabinete do prefeito Neto, realizada em abril deste ano, e busca, no caso de Volta Redonda, trazer investimentos para o turismo no município.

“Foram discutidas linhas de crédito do BNDES para projetos de desenvolvimento turístico dos municípios do interior do estado do Rio de Janeiro, e esse tipo de iniciativa tem como foco trabalhar a interiorização do turista internacional. Com isso, a abertura do BNDES para podermos acessar os recursos visa o desenvolvimento da infraestrutura turística dos municípios. E Volta Redonda foi para esse evento justamente em busca de recursos para qualificar melhor e criar novos atrativos, novos locais de interesse turístico”, destacou o secretário Sodré.

O presidente do BNDES ressaltou, durante o encontro, que essa foi a primeira vez que uma reunião de aproximação entre o banco e os municípios foi realizada, e falou das várias linhas de possibilidades de financiamento, entre elas para equipamentos turísticos, como a recuperação de patrimônio histórico.

“Acho que foi excelente, uma reunião bastante construtiva. Apresentamos aos prefeitos do interior do estado do Rio de Janeiro todas as opções que o BNDES pode oferecer. Nós temos recursos para investimentos em tudo que diz respeito à sustentabilidade, meio ambiente, descarbonização, energia solar, iluminação em LED, enfim, melhoria na gestão das prefeituras, tanto na arrecadação tributária quanto na eficiência do gasto, a atração de investimentos privados por município. As portas do BNDES estão abertas e parabéns à Embratur por essa iniciativa, que fortalece todo esse potencial gigantesco que o Brasil tem. Queremos gerar mais negócios, mais emprego e mais qualidade de vida para a população do Rio de Janeiro”, frisou Mercadante.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou que o encontro foi um passo importante para o projeto de interiorização dos turistas internacionais, com a missão de apoiar as cidades do interior.

“A gente está vivendo um momento muito forte do turismo internacional no Brasil, estamos batendo todos os recordes históricos, superando épocas de Copa do Mundo e Olimpíada. Em 2024 superamos o número de turistas internacionais, chegando a 6,8 milhões. Por isso que na Embratur criamos o Projeto Novas Rotas, para pensar o que o Rio de Janeiro tem para além do Cristo Redentor, de Ipanema, de Copacabana. E precisamos fazer isso olhando também para o interior, pensar o estado do Rio com todas as possibilidades que ele tem”, concluiu Freixo.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR