Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda terá visitação noturna em julho

A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Sesc, está preparando uma experiência diferente para quem visitar o Parque Zoológico Municipal (Zoo-VR) em julho. O espaço contará com visitas guiadas noturnas pelos recintos dos animais, onde o público poderá conferir os hábitos das diferentes espécies nesse período.

“Será uma ótima forma de os visitantes conhecerem um pouco mais do comportamento dos animais, já que normalmente o zoológico fica aberto somente durante o dia, e muitas espécies têm hábitos específicos à noite. Toda a visita terá acompanhamento de profissionais do Zoo-VR que estarão orientando os visitantes durante todo o percurso”, explicou o coordenador do Zoo-VR, o biólogo Jadiel Teixeira.

As visitas acontecerão em cinco edições, sempre às quartas-feiras – dias 2, 9, 16, 23 e 30/7 –, com grupos de até 25 pessoas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas das 9h da quarta-feira anterior até 12h do dia da visita, pelo site https://sescbm.my.canva.site/zoovr.

A programação da visita seguirá o seguinte roteiro: às 18h15 é feita a recepção dos participantes na entrada do Zoo-VR. Em seguida, às 18h30, serão feitas as boas-vindas e orientações iniciais com o educador ambiental. A visita tem início previsto para as 18h40, com condução educativa pelos recintos. O passeio é encerrado em torno das 19h50 com roda de conversa rápida e orientações finais, e os grupos deixam o local às 20h.

Orientações

Para garantir a segurança dos visitantes, o bem-estar dos animais e uma experiência educativa de qualidade, o Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda orienta que menores de 18 anos deverão estar acompanhados por responsáveis legais, e destaca que a atividade não é recomendada para crianças pequenas ou pessoas com dificuldades de locomoção, devido à baixa luminosidade e ao percurso. O transporte até o local é de responsabilidade do participante.

Durante o passeio, os participantes serão conduzidos por um educador ambiental, sendo permitida a visita apenas aos recintos definidos pela equipe técnica. A atividade tem duração média de 1h30min e não inclui paradas para alimentação.

Não será permitido o uso de celulares durante a atividade, os aparelhos devem permanecer no modo silencioso ou desligados. E é proibido fotografar com flash, fazer barulhos excessivos ou portar objetos luminosos ou chamativos, além de ser obrigatório o uso de calçados fechados e confortáveis (ex: tênis ou botas).

O Zoo-VR recomenda o uso de roupas discretas e adequadas ao ambiente natural (calças compridas, manga longa), e que os participantes cheguem com, no mínimo, 15 minutos de antecedência do horário marcado. A visita acontecerá mesmo com tempo nublado. Em caso de chuva forte, a atividade poderá ser remarcada.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.