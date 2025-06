Projeto Mãos Solidárias articula com Secretaria Estadual de Agricultura qualificação e investimentos para zona rural de Volta Redonda

Uma articulação entre o projeto Mãos Solidárias e o governo estadual pode levar qualificação profissional e novos investimentos à zona rural de Volta Redonda. A proposta foi debatida na última semana, em reunião entre o coordenador do projeto, Cleber dos Santos, e o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr. Flávio, na capital fluminense.

O encontro teve como foco o fortalecimento da agricultura familiar, o estímulo à produção rural local, o acesso ao crédito rural e a ampliação do apoio aos produtores da região. Cleber destacou a importância de cursos profissionalizantes e programas de qualificação para ampliar as oportunidades de geração de renda no campo.

“Acreditamos que, com capacitação e incentivo, os produtores locais terão mais chances de crescer e gerar renda no próprio território”, afirmou o coordenador.

A reunião foi considerada produtiva e representa um avanço no desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao meio rural em Volta Redonda. A expectativa é que, nas próximas semanas, sejam firmadas parcerias para a implementação de ações concretas.

O fortalecimento da agricultura familiar busca melhorar as condições de vida e trabalho dos pequenos produtores e fomentar o desenvolvimento sustentável e econômico da região.