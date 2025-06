Presidente da AAP-VR elogia reforço da segurança no Sul Fluminense

O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), Geraldo Vida, elogiou a entrega de 27 novas viaturas operacionais à Polícia Militar para reforçar o patrulhamento em municípios do Sul Fluminense. A medida faz parte de um pacote anunciado pelo governo do Estado para ampliar a segurança pública fora da Região Metropolitana.

As novas viaturas serão destinadas a unidades da PM em Volta Redonda, Piraí, Angra dos Reis, Resende e Paraty. A entrega ocorreu nesta terça-feira (dia 24), em cerimônia que também marcou a assinatura de um Termo de Cooperação entre o Estado e a Prefeitura de Volta Redonda para a criação da 3ª Companhia do Batalhão de Ações com Cães (BAC) no município.

“A iniciativa do governo do Estado mostra que há uma preocupação com a segurança em todos os municípios, e não apenas no chamado Grande Rio. A nossa associação representa cerca de 22% da população de Volta Redonda e também boa parte de Pinheiral, Barra do Piraí e Barra Mansa. Por isso, é natural que a gente se envolva com essa pauta”, afirmou Geraldo Vida.

Além das 27 viaturas entregues ontem, o governo estadual prevê a distribuição de outras 100 unidades para a região nos próximos meses. Até o fim do semestre, a Polícia Militar deve incorporar 758 novos veículos ao patrulhamento em todo o estado do Rio de Janeiro.

Segundo o comando da PM, a instalação da nova base do BAC em Volta Redonda deverá atender a toda a região Sul Fluminense, a exemplo do modelo já implantado em Macaé, que tem apresentado resultados positivos no combate ao tráfico de drogas e outras ações de enfrentamento ao crime organizado