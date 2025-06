Suspeitos de furtar fios de cobre são detidos pela GMVR após denúncia

Guardas municipais de Volta Redonda detiveram nessa terça-feira (24) dois homens, de 32 e 42 anos, suspeitos de furtarem fios de cobre de uma empresa no bairro Aero Clube. A dupla foi detida após agentes da Patrulha Escolar serem avisados por populares sobre o crime e as características dos dois homens. Com um deles, os agentes encontraram uma grande quantidade de fios de cobre.

Um dos suspeitos foi abordado na Rua Mena Barreto, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Com apoio de motos patrulhas, os guardas conseguiram abordar o outro suspeito a duas quadras de distância. Com ele foi encontrada uma grande quantidade de fios de cobre.

Durante a abordagem, os agentes descobriram que os suspeitos possuíam várias anotações criminais por tráfico de drogas, lesão corporal, furto e dano qualificado. O mais velho, de 42 anos, inclusive, revelou aos guardas que havia deixado o sistema prisional no último sábado (21). Diante de toda situação e do flagrante, a dupla foi levada para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foram indiciados por furto e o material encontrado com um deles apreendido.

Na unidade policial, os guardas ainda foram informados de que um homem com as mesmas características de um dos detidos havia sido flagrado por câmeras particulares de segurança furtando fios de cobre no último dia 14, no bairro Niterói. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Prejuízo financeiro e social

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, disse que apesar de ser considerado crime de menor potencial ofensivo, o furto de cabos causa grandes prejuízos financeiros na infraestrutura da cidade e danos sociais ainda maiores. Ele parabenizou o trabalho da Guarda Municipal e enalteceu a importância da participação popular, através de denúncias.

“É um crime que causa um prejuízo financeiro grande, além de um prejuízo social ainda maior. Um furto de cabo deixa um bairro inteiro sem luz, inviabiliza o tratamento de saúde de pessoas acamadas, coloca em risco a segurança das vias, pode parar a produção de uma empresa, enfim, uma série de transtornos. Temos intensificado as fiscalizações e graças ao apoio da população temos conseguido dar uma pronta resposta à sociedade de Volta Redonda. É como eu digo: ‘Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’. Parabéns aos nossos guardas municipais”, disse Coronel Henrique, reforçando que para denunciar casos suspeitos, o morador de Volta Redonda pode ligar para os números 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil) ou (24) 3339-2462 (WhatsApp da Polícia Civil).

Fotos: Divulgação/Semop