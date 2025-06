Após 13 anos de crime, homem que incendiou carro para aplicar golpe do seguro é preso pela Polícia Civil em Piraí

Um homem de 34 anos, condenado por incêndio qualificado, foi preso na tarde de terça-feira (dia 25) durante uma operação conjunta das delegacias de Piraí (94ª DP) e Paraty (167ª DP). A ação ocorreu na Rodovia dos Metalúrgicos, nas proximidades da Casa de Portugal, em Volta Redonda, após a interceptação de um caminhão onde o foragido trabalhava como motorista.

“Com base nas informações dos colegas de Paraty, montamos uma vigilância e conseguimos interceptá-lo ao lado da Casa de Portugal. Ele não resistiu à abordagem”, disse o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

Segundo Furtado, o caso remonta a 2012, quando o suspeito, então com 21 anos, incendiou o próprio carro na tentativa de simular um furto e fraudar o seguro. No entanto, durante a ação, as chamas atingiram a namorada dele, que sofreu queimaduras graves e precisou ser internada em um hospital particular da cidade.

“Na época, eu era titular da 93ª DP e o prendi em flagrante. Ele tentou aplicar um golpe, mas acabou marcando a vida da companheira com sequelas”, relembrou o delegado.

O homem respondeu ao processo em liberdade, mas foi condenado em 2024 a quatro anos e meio de prisão. Desde então, estava foragido. Investigadores da 167ª DP descobriram recentemente que ele atuava como caminhoneiro e que passaria por Piraí nesta semana.

— O destino e o trabalho bem feito nos colocaram novamente frente a frente com esse criminoso. Esse caso mostra que o crime pode até parecer vantajoso no começo, mas mais cedo ou mais tarde a Justiça alcança quem tenta burlar a lei”, destacou Furtado.

Após os trâmites legais, o homem será apresentado em audiência de custódia, em Volta Redonda, e deve ser transferido para o Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro.

