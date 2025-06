Cantora Iza é confirmada como atração da Expo VR 2025

O maior evento multicultural do Sul Fluminense acaba de ganhar ainda mais brilho. Durante entrevista ao Programa Bom Dia Cidade, da Rádio Cidade do Aço, na manhã desta quinta-feira (dia 26), o empresário Luciano Pançardes anunciou em primeira mão que a cantora Iza será uma das atrações da Expo VR 2025. A artista, conhecida por sua potência vocal, presença de palco e ativismo, deve levar uma multidão à Ilha São João no mês de agosto.

Idealizada pelo Grupo Pançardes de Comunicação, a Expo VR 2025 marca o retorno da tradicional exposição após mais de uma década de hiato. Serão três dias de intensa programação — de 1º a 3 de agosto — com música, gastronomia, empreendedorismo, literatura e muito mais. O evento tem expectativa de movimentar cerca de R$ 20 milhões e atrair mais de 50 mil visitantes, consolidando-se como um marco para a economia e a cultura regional.

Além de IZA, outras atrações já estão confirmadas: Mumuzinho será o responsável por abrir a festa no dia 1º de agosto, com um show animado e repleto de sucessos do pagode e da MPB. No sábado (dia 2), o destaque será o cantor e compositor Zeca Baleiro, que sobe ao Palco Sesc após a apresentação de Cátia Valois.

A Expo VR 2025 contará ainda com espaços temáticos, praça de alimentação, feiras de negócios e exposições de artistas locais. “Vamos transformar a Ilha São João em uma verdadeira cidade da arte”, afirmou Luciano Pançardes, CEO da Diários Eventos e idealizador do projeto. Segundo ele, o objetivo é valorizar a cultura, fomentar o turismo e gerar oportunidades para empreendedores da região.

A programação completa da Expo VR 2025 será divulgada nos próximos dias.

Foto: Reprodução/Instagram (@duoimage)