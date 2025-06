PF deflagra operação “Rota da Serra” e prende suspeito em Volta Redonda por tráfico interestadual de drogas

A Polícia Federal, por meio da Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro/SP, deflagrou na manhã desta quinta-feira (dia 26) a operação “Rota da Serra”, com o apoio de policiais da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda/RJ e do 28º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

A ação tem por objetivo aprofundar as investigações iniciadas a partir da apreensão de uma carga de 70 kg de drogas — entre maconha e pasta base de cocaína — realizada em 26 de fevereiro de 2024, na Rodovia Presidente Dutra, no município de Lavrinhas/SP.

Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, nas cidades de São Bernardo do Campo/SP e Volta Redonda/RJ, em desfavor do remetente e do destinatário da carga ilícita. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro/SP.

As investigações indicam que os envolvidos atuam de forma contumaz no envio de cargas de drogas de São Paulo para o Rio de Janeiro, sendo apontados como lideranças de facções criminosas em suas respectivas localidades. Os crimes investigados incluem tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

As apurações continuam em sigilo.

Foto: Divulgação/PM