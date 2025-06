Tragédia: Trabalhador morre em acidente com trator em cemitério de Volta Redonda

Um trabalhador morreu na manhã desta quinta-feira (dia 27) após um grave acidente nas dependências do Cemitério Portal da Saudade, localizado no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda. A vítima, que operava um trator acoplado a um tanque de água, perdeu o controle do equipamento, que acabou caindo em uma ribanceira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h15, mas, ao chegarem ao local, os agentes constataram que o operador já estava sem vida. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Após a realização da perícia, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Em nota, a administração do Cemitério Portal da Saudade lamentou profundamente o ocorrido. “Na manhã de hoje, 27/06, infelizmente tivemos a perda de um de nossos colaboradores. Lamentamos profundamente o ocorrido e estamos em contato com a família para prestar todo o suporte necessário neste momento difícil. Reafirmamos nosso compromisso com a segurança de todos os nossos funcionários”, diz o comunicado.

