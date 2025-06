Manutenção interrompe abastecimento de água em quatro bairros de Volta Redonda

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) segue com os trabalhos de interligação da nova rede de recalque no reservatório da Caviana, responsável pelo abastecimento dos bairros Nova Primavera, Parque do Contorno, Santo Agostinho e Dom Bosco.

A nova estrutura possui extensão de 400 metros e tem como objetivo melhorar o sistema de distribuição de água na região. Durante a execução do serviço, o fornecimento foi temporariamente interrompido nessas localidades para garantir a segurança e a eficiência da obra.

De acordo com o Saae-VR, as equipes operacionais estão mobilizadas e atuando com agilidade para que o abastecimento seja restabelecido o quanto antes. A autarquia reforçou o compromisso com a população, destacando que os trabalhos são realizados com responsabilidade e dedicação para assegurar a qualidade e a continuidade dos serviços prestados.