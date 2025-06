Trio é detido em Piraí por espancar adolescente “condenado” por dívida de drogas

Uma operação conjunta entre policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí e agentes da Polícia Militar do 10º Batalhão resultou, na tarde de quarta-feira (dia 25), na prisão em flagrante de um homem de 19 anos e na apreensão de dois adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas. A ação ocorreu nos bairros Jaqueira e Koop Land e desmantelou um “tribunal do tráfico” que havia espancado um adolescente de 17 anos por conta de uma dívida de R$200 referente à compra de maconha.

“As imagens que chegaram até nós mostravam o trio invadindo a residência da vítima, no bairro Cruzeiro, cobrando o valor da droga diretamente da mãe do adolescente, que fez o pagamento da dívida. Mesmo assim, o rapaz foi brutalmente espancado com a alegação de que havia uma ordem para puní-lo. Um amigo do adolescente foi obrigado a gravar a cena e ameaçado de morte caso procurasse a polícia”, relatou o delegado Antonio Furtado.

As imagens do espancamento circularam entre integrantes da facção criminosa e chegaram às autoridades policiais que, imediatamente, iniciaram a identificação das vítimas e dos autores. Em menos de 24 horas, os agentes conseguiram localizar e capturar os envolvidos. O maior foi encontrado no bairro Jaqueira, enquanto os dois adolescentes foram apreendidos no bairro Koop Land.

“Trata-se de um caso gravíssimo. Um adolescente com apenas 17 anos foi submetido à violência por um grupo que acredita ter o poder de impor punições. Isso é inaceitável. O maior foi preso por associação ao tráfico e pode pegar até 10 anos de prisão. Os adolescentes estão sujeitos a internação de até 3 anos em medida socioeducativa”, afirmou o delegado.

O preso foi encaminhado à Casa de Custódia e será submetido a audiência de custódia. Já os adolescentes foram encaminhados ao Ministério Público e aguardam deliberação sobre o destino no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE).

“O mais importante é deixar claro que a Polícia Civil e a Polícia Militar de Piraí não vão tolerar tentativas de instalação de uma justiça paralela na cidade. Quem tentar agir dessa forma será identificado, preso e responsabilizado”, concluiu o delegado Antonio Furtado.