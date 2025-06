Adolescente de 16 anos é flagrado pela Guarda Municipal empinando moto próximo a escola em Volta Redonda

Guardas municipais da Patrulha de Proteção à Criança e ao Adolescente flagraram, na manhã desta quinta-feira (dia 26), um jovem de 16 anos conduzindo e realizando manobras perigosas com uma motocicleta no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda. O flagrante ocorreu por volta das 8h, na Rua 566, nas proximidades de uma escola e de uma praça frequentada por alunos.

Os agentes estavam em patrulhamento de rotina quando, ao pararem em um semáforo, avistaram o jovem empinando a moto ao cruzar a via transversal. Imediatamente, o condutor foi abordado e identificou-se que se tratava de adolescente, de 16 anos, portanto, inabilitado. Aos guardas municipais ele afirmou que havia pegado a moto escondido do pai, alegando estar atrasado para a escola.

O responsável legal do adolescente foi acionado, e o jovem foi encaminhado à delegacia Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi registrado com base nos artigos 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente e condução de veículo automotor por pessoa não habilitada.

Após os procedimentos legais, o menor foi liberado. Já a motocicleta, que estava em mau estado de conservação, sem os equipamentos de segurança obrigatórios e com descarga livre, foi removida ao depósito público.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que a ocorrência reforça a importância da fiscalização contínua por parte da Guarda Municipal, garantindo a segurança do trânsito.

“Enquanto alguns falam em ‘indústria da multa’, nós temos atuado para salvar vidas. Situações como essas podem causar danos irreversíveis à sociedade e à própria família desses condutores. Por isso as ações da Guarda Municipal buscam prevenir e repreender qualquer situação que coloque em risco a segurança pública. Parabéns aos nossos guardas municipais, que colaboram diariamente na construção de um trânsito mais seguro em Volta Redonda”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.