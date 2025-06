Dagaz abre inscrições para curso gratuito de Desenvolvimento de Games, Novas Mídias e Tecnologia

O Instituto Dagaz está com inscrições abertas para o novo curso de Desenvolvimento de Games, Novas Mídias e Tecnologia. Com duração de seis meses, o curso é voltado para jovens a partir de 12 anos. Segundo o professor Halph Barbosa, não é necessário ter experiência prévia em programação para participar; o objetivo é capacitar os alunos a criarem seus próprios jogos do zero.

“Neste curso, os alunos mergulham no universo dos games, aprendendo sobre design, narrativa, interatividade e novas tecnologias. Utilizamos programas gratuitos, como o intuitivo e acessível GDevelop. É uma oportunidade ideal para pessoas criativas e apaixonadas por tecnologia e jogos”, afirma Halph.

Marinez Fernandes, gestora do Instituto Dagaz, ressalta que o curso visa preparar os jovens para um mercado em crescimento, com foco em inovação, programação, design e pensamento crítico.

“Esta é mais uma novidade que trazemos este ano, uma oportunidade que o Dagaz está oferecendo. Preparamos uma sala equipada com computadores e todos os softwares necessários para que nossos jovens aprendam na prática, desenvolvendo jogos e soluções digitais criativas. É mais uma porta aberta para o futuro e uma chance de transformar talentos em profissão”, enfatiza Marinez, ela destaca a montagem da nova sala de informática só foi possível graças à parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que doou os computadores.

As atividades oferecidas pelo Instituto Dagaz têm patrocínio da NTS (Nova Transportadora do Sudeste) e da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), Ministério da Cultura (Minc) e Governo do Estado Rio de Janeiro, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SECEC).

As matrículas podem ser feitas presencialmente, as segundas e quartas-feiras, nos horários das aulas: das 9h às 10h20, das 10h30 às 11h50 e das 14h20 às 16h, no Condomínio Cultural do Instituto Dagaz, localizado no CIEP 299 Professor Jiulio Caruso, Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, s/n, bairro Santo Agostinho. Mais informações pelo WhatsApp: 24 999866836

Serviço:

Curso Gratuito de Desenvolvimento de Games, Novas Mídias e Tecnologia

Dias: Segundas e Quartas-feiras

Horários: das 9h às 10h20, das 10h30 às 11h50 e das 14h20 às 16h.

Local: Condomínio Cultural do Instituto Dagaz, localizado no CIEP 299 Professor Jiulio Caruso, Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, s/n, bairro Santo Agostinho

Informações: WhatsApp: 24 999866836 professor Ralph Barbosa