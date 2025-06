PF prende duas mulheres foragidas da Justiça no Sul Fluminense

Entre os dias 25 e 26/6, a Polícia Federal prendeu duas mulheres foragidas da Justiça no Sul Fluminense. A primeira presa foi condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, enquanto a segunda responderá por estelionato. As ações ocorreram, respectivamente, nos municípios de Barra Mansa e Piraí.

A partir de levantamentos de dados de inteligência e trocas de informações, policiais federais lotados no Grupo de Capturas da Delegacia da PF em Volta Redonda, de Macaé e do Rio de Janeiro tiveram êxito em efetuar a prisão das mulheres.

As ações cumpriram os mandados de prisão expedidos pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro e pela Vara Criminal de São José dos Campos/SP.

Após as formalidades de praxe, as presas foram encaminhadas ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça. A primeira mulher foi condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, enquanto a segunda responderá por estelionato.