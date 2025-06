Após mais de duas décadas no poder, somente agora Neto assina decreto que impõe controle sobre gastos com aluguéis na PMVR

Somente agora, em seu sexto mandato como prefeito de Volta Redonda, Neto (PP), decidiu agir diante de um antigo problema da máquina pública municipal: o elevado custo com aluguéis de imóveis. Passados 22 anos desde que assumiu o comando do Palácio 17 de Julho pela primeira vez, Neto editou o Decreto nº 19.319/2025, que torna obrigatória a autorização prévia do chefe do Executivo para qualquer despesa de investimento, incluindo obras, aquisição de equipamentos e, principalmente, a locação de bens móveis e imóveis.

A medida, publicada na última terça-feira (dia 24), veio poucos dias depois de nota publicada na Coluna Ferrinhos, da Folha do Aço, revelar que a Prefeitura renovou por mais 12 meses o contrato de aluguel de um imóvel localizado na Avenida Oscar de Almeida Gama, no bairro Aterrado, utilizado para armazenar e confeccionar os enfeites natalinos da cidade. O valor anual do contrato é de R$ 19.791,12.

Segundo dados da própria administração, o município gasta mais de R$ 1 milhão por ano com aluguéis de imóveis que abrigam repartições públicas. A cifra expressiva foi um dos fatores que motivaram o endurecimento nas regras para novos contratos.

O decreto se aplica à administração direta e indireta – incluindo empresas públicas, autarquias e sociedades de economia mista – e estabelece que, antes da abertura de qualquer processo licitatório ou contratação, o órgão interessado deverá apresentar justificativa formal, detalhamento do objeto, estimativa de custo, fonte de recursos e cronograma de execução. Só após o aval do gabinete do prefeito o trâmite poderá seguir.

A nova regra tem efeito retroativo a 12 de junho e prevê sanções administrativas para quem descumpri-la.

Com a medida, o governo municipal busca fortalecer o controle interno e alinhar os investimentos às prioridades estratégicas do Executivo, sob o argumento de melhorar a eficiência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.