Volta Redonda: denúncia leva Patrulha Escolar a deter grupo usando drogas no bairro Retiro

Guardas municipais da Patrulha Escolar de Volta Redonda detiveram, nesta sexta-feira (27), um homem de 19 anos e dois adolescentes, de 17, flagrados consumindo droga na Avenida Jaraguá, no bairro Retiro. O flagrante aconteceu após uma denúncia ser feita em um grupo de WhatsApp da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

A denúncia apontava que, todos os dias, o trio se reunia para fazer uso de entorpecentes em determinado horário. Diante dessa informação, os agentes da Patrulha Escolar estiveram no local e constataram a informação, flagrando o consumo de drogas e apreendendo dois cigarros de maconha e materiais para o uso de entorpecente. O trio foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). O maior foi autuado por porte e uso de drogas, enquanto os adolescentes por ato infracional análogo ao crime de posse e uso de drogas. Logo em seguida, eles foram liberados.

Sistema Integrado apreende adolescente com drogas

Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um servidor da Semop, apreenderam nesta sexta-feira (27) um adolescente de 17 anos com drogas no bairro Roma.

O menor foi detido durante um patrulhamento de rotina. Os agentes suspeitaram da atitude dele e fizeram a abordagem. Com o adolescente, foram apreendidos três pinos de cocaína e dois frascos contendo maconha. Levado para a delegacia, o suspeito foi autuado por fato análogo à posse e uso de drogas e liberado.

Segurança de proximidade

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a atuação dos agentes e destacou a importância da colaboração da população no sucesso da segurança pública de Volta Redonda.

“Esses são casos que demonstram a eficiência da segurança de proximidade que implantamos em Volta Redonda, através do Sistema Integrado, que otimiza recursos e libera o efetivo das forças de segurança para situações mais contundentes, não permitindo que haja qualquer sensação de impunidade. Também evidencia a credibilidade do serviço diante da população, que hoje confia nas forças de segurança e se sente à vontade para denunciar. Parabenizo nossos agentes, tanto da Guarda Municipal quanto do Sistema Integrado de Segurança, pela rápida resposta. É como eu digo: ‘Só existe sucesso na segurança pública com a participação da sociedade’. Vamos avançar ainda mais”, afirmou Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop.