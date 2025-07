Equipe de Robótica de Volta Redonda vai participar de evento mundial da modalidade

A equipe de Robótica do Colégio João XXIII, unidade de ensino da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), vai representar Volta Redonda na RoboCup, maior evento da modalidade no mundo. Neste ano, a competição internacional acontece em Salvador (BA), entre os dias 15 e 21 de julho, no Centro de Convenções do município.

Os alunos Kawã Gomes Bitencourt, do 8º ano, e Ryan Thalys Sipriano Bendel, do 9⁰, viajam para a capital baiana, na próxima quarta-feira, dia 16, onde vão apresentar os dois projetos classificados para o evento. A equipe da Fevre conquistou a vaga na etapa nacional da MNR (Mostra Nacional de Robótica), em Goiânia (GO), em novembro de 2024.

Volta Redonda vai levar para o mundial o Quiz Educacional Multidisciplinar 2.0, que permite a qualquer usuário criar seus jogos de perguntas e respostas através de um aplicativo próprio, bastando ter um aparelho celular. Este protótipo, testado e premiado em diversos eventos nacionais, já rendeu duas Bolsas de Estudos CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e Iniciação Científica Júnior.

A equipe do município também vai apresentar a “Bengala Inteligente para Deficientes Visuais”, projeto desenvolvido pela turma de Robótica do Colégio João XXIII, em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD). O equipamento personalizado emite sinais sonoros e vibram para apontar obstáculos, respeitando as necessidades de cada usuário. A intensidade da vibração e o volume do som, por exemplo, são programados de acordo com a sensibilidade de cada deficiente visual.

O professor Frederico Pitassi de Paula, que coordena a equipe de Robótica do Colégio João XXIII, ressaltou que o grupo é o único do Sul Fluminense e um dos dois do estado do Rio de Janeiro classificados para participar do evento que acontece anualmente em diferentes países – em 2024 foi na Holanda e em 2023 na França. A outra equipe é da capital fluminense – do Sesi (Serviço Social da Indústria), da Tijuca.

“O sucesso da nossa equipe se deve à dedicação dos alunos, mas também ao apoio incessante do Poder Público municipal. O prefeito Neto (Antonio Francisco) é um grande fã do nosso trabalho e um grande incentivador dos nossos projetos”, agradeceu o professor, reforçando que mais uma vez os alunos viajam para apresentar o trabalho de robótica desenvolvido em Volta Redonda com apoio da prefeitura.

“A Robótica do João XXIII é motivo de orgulho para o nosso município e contribui para colocar Volta Redonda como referência na área de Educação. Essa participação histórica na RoboCup mostra mais uma vez o quanto é importante investirmos cada vez mais na qualidade do ensino municipal. Desejo sucesso aos nossos estudantes”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto, que também lembrou o alcance social das iniciativas desenvolvidas pela equipe.

