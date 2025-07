Bebê é encontrado sozinho em apartamento em Barra do Piraí; mãe adolescente foi localizada em ponto de drogas

A Polícia Civil de Barra do Piraí investiga um caso registrado como ato análogo a abandono de incapaz, após um bebê de cerca de 1 ano ser encontrado sozinho em um apartamento no condomínio Vale do Ipiranga, na madrugada da quarta-feira (dia 16). O caso mobilizou a Polícia Militar, acionada por moradores que ouviram o choro intenso da criança vindo do imóvel.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o bebê faminto e sem nenhum responsável por perto. Cerca de 30 minutos depois, ainda nas proximidades do condomínio, os agentes localizaram a mãe do menino – uma adolescente de 17 anos – em um ponto conhecido por consumo de drogas. Ela foi abordada e levada à delegacia, junto com a criança.

Segundo os relatos da Polícia Civil, a menor foi ouvida e liberada, mas a guarda dela e do bebê passou a ser exercida provisoriamente pela avó materna. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e definir as medidas protetivas necessárias.

O caso foi registrado na 88ª DP (Barra do Piraí).

Foto: Divulgação / Com informações do Foco Regional