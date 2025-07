Operação Rastreio: Polícia Civil inicia convocação de proprietários de celulares recuperados para devolução

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), deu início, nesta quinta-feira (dia 17), à convocação para a devolução de celulares recuperados a seus legítimos proprietários. As vítimas de roubos e furtos de aparelhos estão sendo contatadas para comparecer aos pontos de entrega nas datas informadas. O contato é feito por ligação ou mensagem de WhatsApp pelos telefones funcionais das delegacias. Essa é mais uma etapa da “Operação Rastreio”, a maior iniciativa do Estado do Rio de Janeiro para combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares.

“A Operação Rastreio é fundamental para combater a cadeia criminosa que fatura com a receptação de aparelhos celulares e também para reparar os danos materiais das vítimas, com a devolução de mais de 1.400 celulares aos seus legítimos donos”, afirma o governador Cláudio Castro.

Serão diversos locais de devolução no estado. Na capital, as entregas ocorrerão na Cidade da Polícia, na Zona Norte. No restante da Região Metropolitana, os proprietários deverão procurar a 52ª DP (Nova Iguaçu), 55ª DP (Queimados), 59ª DP (Duque de Caxias), 65ª DP (Magé), 74ª DP (Alcântara) e 76ª DP (Niterói). Já no interior, a devolução será feita nas distritais de cada município.

“Vamos instaurar inquéritos policiais para apurar o crime de receptação para aqueles que não compareceram à delegacia voluntariamente no prazo de 72 horas para entregar os aparelhos celulares frutos de crime. Todas as pessoas foram identificadas e poderão ser indiciadas pelo crime de receptação”, diz o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi.

Desde maio, quando a “Operação Rastreio” foi deflagrada, os agentes já apreenderam mais de 4,7 mil celulares roubados ou furtados. Destes, serão restituídos nesta etapa cerca de 1,4 mil aparelhos. Os demais estão sendo periciados e as investigações seguem para identificar e localizar os verdadeiros donos.

No final do mês de junho, a Polícia Civil fez uma grande ação de devolução de aparelhos produtos de crime que estavam em posse de terceiros. Na ocasião, cerca de 3 mil novos usuários dos dispositivos foram comunicados de que deveriam devolvê-los em um prazo de até 72 horas. Aproximadamente mil pessoas procuraram as delegacias para fazer a entrega voluntária.

Inquéritos instaurados e indiciamentos

Após esse período, quem não devolveu o celular passou a ser alvo de investigação por receptação. Inquéritos estão sendo instaurados para apurar a responsabilidade criminal. Quem não compareceu à delegacia ainda pode fazer a entrega voluntária.

No Dia D da operação, policiais civis foram às ruas de todo o estado recuperar aparelhos e capturar receptadores. Ao todo, já são mais de 260 presos. Também foi lançado o aplicativo Celular Seguro RJ, uma ferramenta de investigação que permite o cadastro de IMEIs e a consulta de possíveis restrições dos aparelhos.

O objetivo das ações da “Operação Rastreio” é combater toda a cadeia criminosa. A Polícia Civil recomenda que os consumidores procurem sempre lojas confiáveis, desconfiem de preços abaixo dos praticados no mercado e exijam sempre a nota fiscal. O celular em suas mãos pode ter custado uma vida.