Hospital Regional faz mutirão para cirurgias ortopédicas

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), em parceria com o Ministério da Saúde, realiza neste sábado (dia 19) um mutirão de consultas e exames voltados para cirurgias ortopédicas. A ação acontece no Hospital Regional Dra. Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda, e faz parte do programa “Agora tem especialistas”.

Ao todo, estão previstos 100 atendimentos, com o objetivo de reduzir a fila de espera por esse tipo de procedimento na rede pública do estado.

A secretária estadual de Saúde, Claudia Mello, e o diretor adjunto do Ministério da Saúde, Rodrigo Lages, vão acompanhar os trabalhos na unidade a partir das 9h30.

Os pacientes que participarão da triagem para as cirurgias são oriundos do Sistema Estadual de Regulação (SER) e já foram previamente agendados.