Morre aos 94 anos Mauro de Oliveira Pereira, empresário ligado à expansão urbana de Volta Redonda

Mauro de Oliveira Pereira, empresário com atuação destacada em Volta Redonda, morreu na noite de sábado (dia 19), aos 94 anos. De acordo com familiares, ele estava em casa no momento do falecimento.

Figura conhecida no meio empresarial do Sul Fluminense, Mauro foi o fundador e proprietário do Cemitério Portal da Saudade, além de ter tido papel central na urbanização da cidade. Ele participou da criação de diversos bairros em Volta Redonda, como Jardim Amália I e II — em homenagem à mãe, dona Amália —, Jardim Normandia (originalmente planejado como Jardim Amália III), Jardim Belvedere, Samoa, Cidade Nova, Village Sul I e II, Jardim Mariana, Recanto da Lagoa, Loteamento Mirante do Vale e Ipê Amarelo.

A morte foi anunciada pelo filho, Mauro Campos, em vídeo nas redes sociais.

“Hoje Volta Redonda perde um grande homem: meu pai, Mauro. Desencarnou em casa, tranquilo, mas com certeza vai deixar muita saudade. E deixa também um grande legado, não só para nós, da família, mas para todos os empreendedores, sonhadores e progressistas”, declarou.

O velório e o sepultamento ocorrerão no Cemitério Portal da Saudade, em horário a ser confirmado pela família.

Foto: Vinicius Araújo