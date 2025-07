Rotary Volta Redonda-Leste recolhe mais de 4 toneladas de eletroeletrônicos em ação na Praça Brasil

O Rotary Club de Volta Redonda-Leste promoveu no sábado (dia 19), na Praça Brasil, mais uma edição do projeto “Descarte Solidário”, com o tema Juntos pela Sustentabilidade. A ação ambiental, que contou com a parceria de diversas instituições da região, arrecadou mais de quatro toneladas de materiais eletroeletrônicos, além de brinquedos, óleo de cozinha usado, livros, lacres de alumínio e outros itens recicláveis.

Esta foi a primeira edição do projeto na gestão 2025-2026 da entidade. “Começamos nossa gestão com o pé direito, com uma ação voltada à sustentabilidade e ao engajamento coletivo. Enchemos dois caminhões com os materiais arrecadados e já temos a próxima edição programada para 28 de março de 2026”, afirmou Lyncoln da Mata, presidente do Rotary Volta Redonda-Leste.

O evento contou com apoio de instituições locais e empresas especializadas em reciclagem. “É um trabalho feito por muitas mãos. A cada edição, a adesão aumenta, e os resultados são muito positivos”, destacou Anderson Ferreira, presidente da Comissão de Projetos Humanitários do clube.

O “Descarte Solidário” é realizado em parceria com a Ambipar e a Green Eletron, empresas responsáveis pelo encaminhamento e reaproveitamento dos resíduos coletados. Todo o material é reciclado e transformado em matéria-prima para a indústria, contribuindo para a redução da extração de minerais e do impacto ambiental.

O projeto, iniciado em Volta Redonda, ganhou destaque nacional e hoje é replicado por outros Rotary Clubs do Distrito 4571 de Rotary International.