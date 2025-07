Preta Gil morre aos 50 anos após batalha contra o câncer

A cantora, empresária, atriz e apresentadora Preta Maria Gadelha Gil Moreira, conhecida como Preta Gil, faleceu nesta manhã, aos 50 anos, nos Estados Unidos, onde seguia em tratamento contra um câncer colorretal. A informação foi confirmada pela equipe da artista.

Diagnosticada com câncer no reto e intestino em janeiro de 2023, Preta enfrentou uma longa jornada marcada por cirurgias complexas, metástases e diversos procedimentos. Em agosto de 2024 veio a frustração da recidiva, com tumores em linfonodos, no peritônio e no ureter, exigindo amputação do reto e uma cirurgia de quase 30 horas em dezembro.

Apesar da gravidade, ela manteve presença marcante nas redes sociais e correspondeu ao apoio dos fãs, viajando entre Brasil e EUA em busca de tratamentos. Em fevereiro de 2025, recebeu alta após cerca de dois meses de internação. Contudo, as complicações persistiram, incluindo internações por infecção urinária e sepse, até que sua condição se agravou durante sessões de quimioterapia nos EUA.

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha — sobrinha de Caetano Veloso e afilhada de Gal Costa — Preta era reconhecida por inúmeras facetas artísticas. Ficou conhecida por álbuns como Prêt-à Porter (2003), Preta (2005) e pelo icônico Bloco da Preta, seu bloco de Carnaval, que reunia milhões nas ruas do Rio de Janeiro.

Além da arte, Preta empreendeu no mercado cultural. Fundou a Music2Mynd, agência que representou nomes como Pabllo Vittar, Elba Ramalho e Luísa Sonza, e usava sua visibilidade para lutar contra o racismo, a gordofobia e a homofobia, sempre transparente sobre sua identidade de mulher preta e bissexual.

Deixa o filho Francisco Gil, músico integrante do grupo Gilsons — fruto de seu relacionamento com Otávio Müller, e a neta Sol de Maria.

Até o momento, não há informações oficiais sobre velório e sepultamento. A família deverá emitir um comunicado em breve.