Voltaço critica atuação da arbitragem e pede providências à Comissão da CBF

O Volta Redonda Futebol Clube divulgou uma nota oficial neste domingo (dia 20) manifestando indignação com o que classifica como “interpretações duvidosas” da arbitragem durante a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube alega estar sendo prejudicado por decisões inconsistentes, especialmente em lances que exigem interpretação dos árbitros.

No comunicado, o Voltaço destaca que, mesmo enfrentando dificuldades financeiras — com a menor folha salarial da competição —, está lutando com dignidade para fazer uma campanha honrosa. Segundo a diretoria, o clube não pode mais se calar diante das recorrentes falhas que, na visão da equipe, têm influenciado diretamente nos resultados das partidas.

O estopim da reclamação foi o jogo contra o Athletico Paranaense, realizado no sábado (dia 19), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 17ª rodada da Série B. Apesar da vitória do Volta Redonda, o clube questiona o primeiro gol da equipe paranaense, marcado após um toque de mão do atacante adversário — fato que, segundo a nota, proporcionou vantagem na jogada e culminou no gol. O lance foi revisado pelo VAR, que recomendou ao árbitro a checagem no vídeo. Ainda assim, a arbitragem decidiu manter a validade do gol.

O clube também relembrou outro episódio controverso, ocorrido na partida contra o América-MG, no dia 1º de junho, pela 10ª rodada. Na ocasião, o Volta Redonda teve um gol anulado após um toque no braço do lateral Sanchez. O lance foi inicialmente ignorado pelo árbitro de campo, mas revertido após intervenção do VAR.

Segundo a diretoria do clube, a falta de critérios claros e a incoerência nas decisões estão comprometendo a credibilidade da competição. O Volta Redonda informou que já enviou um protesto formal à Comissão de Arbitragem e solicitou uma reunião para tratar do assunto diretamente.

Apesar das críticas, o clube reafirma sua confiança na gestão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e espera que medidas sejam adotadas para garantir imparcialidade nas decisões, sem favorecimentos a equipes de maior apelo popular.

“Queremos que o que acontece dentro de campo seja o que realmente determine os resultados, e não decisões equivocadas que minam o espírito esportivo da competição”, finaliza a nota.