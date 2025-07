Pelo segundo ano seguido, revitalização da Praça Pandiá Calógeras fica fora da agenda de inaugurações do aniversário de VR

No mês em que Volta Redonda celebra seus 71 anos de emancipação político-administrativa, o governo municipal programou uma série de eventos e inaugurações para marcar a data. Uma obra, no entanto, ficará de fora das solenidades: a reinauguração da Praça Pandiá Calógeras, localizada entre os bairros Sessenta e Vila Santa Cecília. O tradicional espaço público, com cerca de 25 mil metros quadrados, está em obras desde fevereiro de 2024, quando o Grupo VR Comércio e Serviço foi contratado para executar a remodelação.

A revitalização da praça já custou R$ 4,9 milhões aos cofres públicos, valor que mais que dobra a estimativa inicial divulgada pela Prefeitura, de R$ 2,6 milhões. Documentos oficiais indicam que a administração do prefeito Neto (PP) recorreu ao fracionamento de licitações, prática recorrente em suas gestões, para viabilizar a obra de forma parcelada, evitando questionamentos imediatos sobre o custo total do projeto.

Ao todo, foram identificados cinco contratos distintos vinculados à revitalização. O primeiro foi homologado em fevereiro de 2023, com o Grupo VR Comércio e Serviço, no valor de R$ 2,6 milhões. À época, acreditava-se que o montante cobriria a reestruturação da praça e da pista de skate. No entanto, o contrato passou por dois aditivos: um elevando o valor e outro estendendo o prazo de execução, e atualmente já ultrapassa R$ 3,2 milhões.

Além desse contrato principal, outros quatro foram celebrados separadamente. Em 24 de junho de 2025, a empresa AD. Soluções e Serviços foi contratada por R$ 616 mil para realizar a reforma da alameda da praça, situada entre as ruas 60, 32, 35 e 62. O prazo de execução previsto é de quatro meses.

Já em 16 de maio, a MMCITE BR Indústria e Comércio venceu o pregão eletrônico para fornecimento do mobiliário urbano que será instalado no espaço, ao custo de R$ 413 mil. Outra etapa da revitalização envolveu a construção de um novo quiosque, tradicional ponto de encontro dos frequentadores para partidas de carteado. A obra, executada pela Construlak Engenharia, teve custo de R$ 77,9 mil, valor que não inclui o mobiliário nem o sistema de climatização.

Por fim, a pavimentação asfáltica no entorno da Praça Pandiá Calógeras, assim como em um trecho localizado entre as ruas 60 e 21, foi contratada por R$ 598 mil, com homologação realizada em dezembro de 2024.

Projeto

De acordo com o memorial descritivo, o projeto prevê ainda a instalação de nova pavimentação, calçadas reformadas, pista de caminhada e corrida, áreas de lazer remodeladas, nova iluminação, além da construção de uma quadra de basquete, duas de futevôlei, um campo de futebol society e uma quadra de tênis. Também está prevista a arborização do local com espécies como Ipê Rosa, Ipê Amarelo e Oiti.

A previsão inicial era de que a obra fosse concluída em 270 dias, com inauguração marcada para a segunda quinzena de agosto de 2024. No entanto, o cronograma já sofreu alterações. Vale lembrar que a Praça Pandiá Calógeras passou por uma grande reforma durante o quarto mandato do próprio prefeito Neto. Iniciada em 2014, a obra foi concluída apenas em dezembro de 2016, após sucessivos atrasos e modificações no projeto original, ao custo de R$ 2,3 milhões, financiados por convênio com a Caixa Econômica Federal.