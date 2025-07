Barra Mansa divulga novo número para denúncias de maus-tratos contra animais

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Bem‑Estar dos Animais, informou, nesta segunda-feira (dia 21), que o número de telefone para denúncias de maus-tratos, abandono e outras violações contra animais foi alterado. A partir de agora, os registros devem ser feitos pelo telefone (24) 3029-9033, com atendimento disponível em dias úteis, durante o horário comercial.

O apoio da população é fundamental para que as denúncias cheguem até a secretaria e sejam devidamente apuradas. Toda denúncia será tratada com responsabilidade, garantindo o sigilo do denunciante e a proteção do animal.

O secretário da pasta, Carlos Roberto de Carvalho — o “Beleza” — reforçou a importância da atualização e da mobilização da sociedade na defesa da causa animal. “Abandono, agressão e negligência são considerados maus-tratos e configuram crime. Estamos oferecendo um canal mais ágil e eficaz, e contamos com a participação da população para proteger nossos animais”, afirmou o secretário.

Fotos: Divulgação-PMBM