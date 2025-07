Febre das unhas Kawaii conquista VR: criatividade, liberdade e fofura nas pontas dos dedos

Uma nova onda criativa e cheia de personalidade tem tomado conta dos salões de beleza pelo Brasil: as unhas Kawaii. Direto do Japão, o estilo, que mistura cores vibrantes, desenhos fofos e aplicações em 3D, caiu no gosto de mulheres de todas as idades, desde adolescentes apaixonadas por doramas até mulheres de estilo refinado.

Em Volta Redonda, por dentro dessa tendência está a manicure Morgana Alexandra, especialista em unhas de gel. Com 10 anos de experiência na área, mais de 100 clientes fixas e uma agenda disputada, Morgana ficou ainda mais conhecida na cidade por atender a influenciadora Karol Babadeira, que se encantou com o estilo durante uma viagem e trouxe a ideia para sua manicure. A partir daí, a febre das unhas Kawaii na Cidade do Aço só cresceu.

“Era três horas da manhã, ela me mandando mensagem, cheia de referências. Fiquei desesperada! Fui direto para a internet comprar os materiais e comecei a testar. Depois que postei os primeiros resultados, a procura explodiu”, conta Morgana.

Apesar de parecer “extravagante” à primeira vista, a profissional se surpreendeu com o público que aderiu ao estilo. “Tenho clientes mais velhas, empresárias, chiques, que entraram na moda, e também adolescentes a partir dos 15 anos. Não há um perfil fixo. As pessoas estão se permitindo, se libertando do que os outros vão pensar. Isso é muito rico”.

Técnica

Segundo Morgana Alexandra, a técnica exige cuidado, principalmente na finalização. “O mais trabalhoso é tirar e lixar, porque você tem que fazer isso sobre os desenhos e aplicações”, explica. Cada um dos enfeites, aliás, tem nome próprio: são chamados de “charms”.

O valor varia de acordo com a quantidade de detalhes. Para atrair a clientela, Morgana definiu um preço acessível à realidade local: R$ 10 por par de charms, podendo chegar a R$ 75 no modelo completo.

A tendência é também sobre expressão pessoal. É o que conta Débora Vitória, recepcionista no salão de Morgana, que se rendeu à novidade. “O que mais me atraiu foi essa liberdade. Você pode colocar o que quiser, brincar com formatos, cores, desenhos. Quando fiz pela primeira vez, me senti mais eu mesma. Leve, alegre”.

Débora acredita, inclusive, que o visual das unhas influencia diretamente no humor e no jeito de se vestir. “Às vezes estou de roupa básica, mas a unha já dá aquele charme. Vira um acessório. Me sinto mais livre, até um pouco metida (risos), quero mexer a mão toda hora para mostrar”, detalha a recepcionista, acrescentando que as reações são sempre curiosas. “Muita gente acha diferente, pergunta, elogia. Claro que tem quem estranhe, mas quem curte algo mais criativo se encanta. Eu tô nessa, é muito bom ser diferente”.

Mais do que um modismo passageiro, as unhas Kawaii representam uma mudança de atitude: liberdade estética, criatividade sem limites e valorização da própria identidade, tudo isso nas pontas dos dedos.

“Fico tão feliz quando uma cliente topa sair do comum e apostar em algo diferente. Dá para brincar muito com os designs. Tem para todos os gostos: desde a mais discreta até aquela que quer todas as unhas com brilho, pedra e cor”, resume Morgana, complementando que a tendência chegou para ficar e transformar mãos em verdadeiras obras de arte. O espaço de Morgana Alexandra fica na Rua 42, número 45, na Vila Santa Cecília.

Foto: Arquivo pessoal