Parlamento de Volta Redonda e UFF avançam em parceria para criação da TV Câmara

A Câmara Municipal de Volta Redonda e a Universidade Federal Fluminense (UFF) deram mais um passo para viabilizar a criação da TV Câmara, canal legislativo que será operado em parceria com o Ministério das Comunicações e a Prefeitura. Na quarta-feira (dia 16), o presidente da Câmara, vereador Edson Quinto (PL), recebeu no Salão Nobre da Casa Legislativa representantes da Universidade para discutir aspectos técnicos e operacionais do projeto.

Participaram do encontro Edgar Eller Júnior, chefe da Divisão de Tecnologia da Informação da UFF-VR; Ivan Athanaizo, chefe do Escritório de Segurança da Informação da universidade para o interior; e Luiz Henrique Abegão, diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFF na Cidade do Aço.

Segundo os técnicos da universidade, a proposta envolve a instalação de antenas, equipamentos de transmissão via satélite e a adequação de um espaço físico de, no mínimo, 100 metros quadrados, preferencialmente cercado, que será cedido pela Prefeitura. A estrutura técnica será de responsabilidade da UFF, enquanto a Câmara produzirá o conteúdo da programação. Já a manutenção e a consultoria técnica ficarão a cargo da universidade.

Também foi discutida a necessidade de comunicação formal ao Ministério das Comunicações para avanço da proposta. A parceria será oficializada por meio de um contrato único, com rateio de custos entre UFF e Câmara. Os pagamentos poderão ser feitos por permissão de uso com prazo previamente estabelecido.

De acordo com Edgar Eller, o convênio será estruturado como um contrato guarda-chuva, que atenderá às três instituições envolvidas na fase inicial: UFF, Câmara e Prefeitura. O presidente do Legislativo afirmou que pretende agendar, nos próximos dias, uma reunião com o prefeito Neto (PP) para tratar do tema.

“A instalação da TV Câmara representa um avanço significativo na transparência e no acesso à informação para a população. É um projeto que trará muitos benefícios ao município”, afirmou Edson Quinto.

Também participaram da reunião Patrícia Ferreira, chefe da Divisão de Expediente da CMVR; Ednei Egalon, chefe da Divisão de Informática; e Daniele Caeres, diretora-geral da Casa Legislativa.