Após denúncia, dupla é flagrada vendendo drogas no Jardim Ponte Alta

Dois suspeitos – sendo um adulto e um adolescente – foram detidos na tarde dessa segunda-feira (dia 21) durante uma ação da Polícia Civil no bairro Jardim Ponte Alta, em Volta Redonda. A operação, realizada por agentes da 93ª DP, foi motivada por denúncias de tráfico na Rua Luxemburgo.

Durante as diligências, os policiais identificaram os locais usados para esconder entorpecentes e montaram campana para flagrar a ação dos envolvidos. A abordagem ocorreu no momento em que um usuário recebia a droga. Ao todo, foram apreendidos 17 pinos de cocaína escondidos em dois pontos distintos da via.

Os dois suspeitos foram levados à delegacia, juntamente com o usuário, que assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Já os acusados de tráfico e associação para o tráfico foram autuados com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Após os procedimentos de praxe, o adulto será encaminhado ao sistema prisional e o menor ao sistema socioeducativo. Ambos permanecem à disposição da Justiça.