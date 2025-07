Curso gratuito de Operador Geral inicia com novas turmas em Volta Redonda e Resende

O projeto de qualificação profissional que tem transformado vidas na região Sul Fluminense segue a todo vapor. Após encerrar sua primeira turma na quarta-feira (dia 16), o curso gratuito de Formação de Operador Geral deu início à segunda turma nessa segunda-feira (dia 21), com cerca de 45 novos alunos nas cidades de Volta Redonda e Resende.

Ao todo, a previsão é de que 400 pessoas sejam capacitadas por meio da iniciativa, voltada para homens e mulheres maiores de 18 anos com ensino médio completo. O curso é fruto de uma parceria entre o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, Consórcio Modular e Cluster, com o objetivo de oferecer uma formação sólida para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.

Com carga horária de 120 horas, o curso combina 40 horas de aulas virtuais com 80 horas presenciais. As aulas presenciais acontecem em dois momentos: primeiro, nas sedes do Sindicato, e depois, em atividades práticas dentro da própria fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus, proporcionando aos alunos uma experiência real de trabalho.

Segundo Odair Mariano, presidente do Sindicato, o objetivo é abrir portas para quem mais precisa. “Cada turma representa a chance de reescrever histórias e construir um futuro com mais dignidade por meio da qualificação profissional”.

Melquizedek Louzado, gerente da Volkswagen Caminhões e Ônibus, complementa: “O projeto é mais do que capacitação, é sobre preparar pessoas para os desafios do mercado real. Oferecemos uma formação conectada à prática, com o propósito de gerar impacto social e oportunidades duradouras”.

Foto: Divulgação