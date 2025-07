Operação “Piraí Sem Drogas” desarticula organização criminosa em três bairros da cidade

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Piraí, batizada de Operação “Piraí Sem Drogas”, desmontou uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas nos bairros Asilo e Sossego e em Arrozal, distrito da cidade. A ofensiva resultou na prisão em flagrante de três homens e na apreensão de centenas de embalagens com entorpecentes, além de dados importantes sobre o funcionamento do grupo criminoso.

“As investigações apontaram que um dos principais integrantes do grupo, um jovem de 21 anos, traficava nas ruas do bairro Asilo, sempre armado com um revólver calibre 38. A população pode ter certeza: estamos atentos e não vamos permitir que criminosos transformem nossos bairros em pontos de venda de drogas. Essa operação é só o começo”, afirmou o delegado Antônio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia.

Com a identificação do suspeito e de seu endereço, os policiais foram até a residência na manhã da segunda-feira (dia 21). Durante revista no quarto, autorizada pela mãe e pelo próprio rapaz, foram encontrados sete papelotes de maconha, 69 pinos de cocaína e dinheiro em espécie.

“Esse criminoso permitiu o acesso ao celular dele e descobrimos um grupo de mensagens chamado ‘Festa dos Pais’. Nele, pelo menos seis traficantes trocavam informações sobre entregas de drogas, reclamações de moradores e estratégias para tentar burlar nossas ações. Tudo isso comprova a estrutura do crime organizado atuando nesses bairros”, explicou o delegado Antonio Furtado.

As informações extraídas do aparelho levaram os agentes a descobrir outras drogas escondidas em um bambuzal no “Chapadão”, também no bairro Asilo. Foram localizadas 739 embalagens com entorpecentes, entre cocaína e maconha, prontas para distribuição. Outros dois envolvidos foram identificados: um de 20 anos, morador do bairro Sossego, e outro de 36 anos, do bairro Asilo. Ambos foram presos, levados à 94ª DP de Piraí e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas que podem ultrapassar 25 anos de reclusão.

“Essa apreensão demonstra que eles estavam estruturados, com depósito de drogas, pontos de distribuição e vigilância nos acessos aos bairros. Mas nada disso impediu que chegássemos até eles. A inteligência policial foi essencial para o sucesso da operação, um golpe certeiro contra essa facção. Perderam drogas, membros estratégicos e sua liderança, eles tiveram um prejuízo significativo. Seguiremos analisando o material apreendido e outras prisões podem ocorrer nos próximos dias”, destacou o delegado Antonio Furtado.

Na manhã desta terça-feira (dia 22), os três presos foram transferidos para a Casa de Custódia de Volta Redonda, onde passaram por audiência. “Nossa missão é clara: proteger as famílias de bem. Em Piraí, traficantes terão sempre o mesmo destino: a cadeia. A parceria com a Polícia Militar seguirá firme e com tolerância zero contra o crime”, finalizou o delegado Antonio Furtado.

Foto: Divulgação