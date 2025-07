Tentativa de feminicídio em Resende: Irmão e sobrinho da vítima são presos

A Polícia Civil de Resende prendeu na manhã desta terça-feira (dia 22) dois homens suspeitos de envolvimento em uma tentativa de feminicídio ocorrida em Engenheiro Passos, distrito de Resende. As prisões, de natureza temporária, foram determinadas pela 1ª Vara Criminal de Resende e cumpridas por agentes da 89ª Delegacia de Polícia, sob coordenação do delegado Michel Floroschk, titular da unidade.

De acordo com as investigações, os suspeitos são irmão e sobrinho da vítima, uma mulher de 53 anos. O crime teria sido motivado por desavenças familiares relacionadas a disputas por propriedade. O caso veio à tona após ela dar entrada no hospital de emergência com ferimentos graves no rosto provocados por arma de fogo. Segundo a perícia, a vítima foi atingida por cinco disparos na região facial.

As diligências iniciais apontaram que os autores efetuaram os disparos fora do campo de visão da vítima e, em seguida, se aproximaram do local simulando prestar socorro. O objetivo, conforme apurado, seria concluir a execução da mulher e eliminar um terceiro envolvido na disputa, que supostamente teria relação conjugal com a sobrevivente.

Ouvida pela polícia, a vítima relatou ter sido surpreendida dentro de seu quarto por um dos suspeitos, que se aproximou e realizou os disparos. Mesmo ferida, ela afirmou ter reconhecido o envolvimento do segundo suspeito no planejamento da ação criminosa. Uma testemunha próxima, que residia na mesma casa, corroborou o relato, afirmando ter ouvido os tiros e visto a vítima ensanguentada, pedindo para que se escondessem, pois ambos estariam em perigo.

Além das prisões, a Justiça autorizou a realização de buscas e apreensões nas residências dos investigados, com o objetivo de localizar armas de fogo e aparelhos celulares que possam conter provas do crime. A quebra de sigilo dos dados dos dispositivos, no entanto, ainda depende de identificação formal dos aparelhos apreendidos. O caso segue em investigação pela 89ª DP de Resende.