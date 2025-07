Rio de Janeiro produz 750 mil toneladas de aço bruto em junho e é responsável por 26,5% da produção nacional do mês

O Rio de Janeiro produziu 750 mil toneladas de aço bruto em junho, sendo responsável por 26,5% da produção nacional do mês. No primeiro semestre deste ano, o estado acumula 4,4 milhões de toneladas produzidas, uma alta de 4,6% em comparação ao mesmo período de 2024. Os dados são do Instituto Aço Brasil, que representa as empresas siderúrgicas brasileiras.

“O aço fluminense é estratégico para diversas cadeias produtivas e tem um papel fundamental no crescimento econômico do estado. O expressivo desempenho da indústria siderúrgica fluminense reforça a relevância do Rio de Janeiro no cenário nacional e tem efeitos diretos sobre o emprego, a arrecadação e o desenvolvimento de diversificados setores, como construção civil, naval e automotivo”, destacou o governador Cláudio Castro.

No ano passado, o Rio de Janeiro produziu 8,8 milhões de toneladas de aço, registrando um crescimento de 2,4% em relação a 2023. Com isso, o estado se consolidou como o segundo maior produtor do país, respondendo por 26,2% da produção nacional – atrás apenas de Minas Gerais.

“Apesar do clima de incertezas, por conta do anúncio das taxas de exportação de 50% pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil, as vendas de aço para o exterior ainda registraram, em junho, forte crescimento”,observou a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi.

De acordo com o Instituto Aço Brasil, em junho, a produção nacional de aço bruto alcançou 2,8 milhões de toneladas. No acumulado do ano, o volume produzido no país chegou a 16,4 milhões de toneladas, o que significa um crescimento de 0,5% frente ao mesmo período de 2024.