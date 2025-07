Passageiro é flagrado transportando armas e drogas em ônibus na Dutra, em Piraí

Durante uma operação de fiscalização na noite de terça-feira (dia 22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas armas de fogo, munições e entorpecentes em um ônibus que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí. A ação aconteceu por volta das 21h40, no km 233, durante a “Operação Canis Pugnax”.

De acordo com a PRF, o coletivo fazia o trajeto São Paulo (SP) x Vitória (ES) quando foi abordado por agentes do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ). Durante a verificação dos passageiros, a atenção da equipe se voltou para um homem de 53 anos, natural do Espírito Santo, que ocupava a poltrona de número 53. Ao lado dele, foram encontradas duas caixas descartadas momentos antes da abordagem.

Questionado, o suspeito admitiu que transportava maconha e que receberia R$ 2 mil pela entrega na rodoviária de Vitória. No interior das caixas, os agentes encontraram 98 tabletes de haxixe, uma quantidade solta de skank (variação da maconha com maior concentração de THC), uma pistola calibre .45 da marca Colt Government 1911 A1, uma pistola calibre 9mm sem marca aparente, além de dois carregadores e munições — sendo 53 de calibre .45 e 45 de calibre 9mm.

O homem foi encaminhado à 94ª DP (Piraí), onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação/PRF