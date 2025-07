Tande Vieira dá início ao programa Bairro Legal em Resende, com ações integradas no bairro Monet

A Prefeitura de Resende deu o pontapé inicial nesta segunda-feira (dia 22) ao programa Bairro Legal, uma iniciativa que promete transformar a rotina dos bairros da cidade com ações integradas de manutenção urbana e zeladoria. O projeto-piloto foi lançado no bairro Monet, com a presença do prefeito Tande Vieira, que acompanhou de perto o início dos trabalhos ao lado de secretários e equipes técnicas da administração municipal.

A primeira edição do Bairro Legal está promovendo um verdadeiro mutirão de serviços públicos, reunindo diversas frentes de atuação em um só lugar. Entre as ações realizadas no Monet estão: Troca e ampliação da iluminação pública; Poda de árvores; Tapa-buraco nas vias; Limpeza de boeiros e redes de drenagem; Pintura da quadra e revitalização da praça; Retirada de entulho, capina e roçada.

De acordo com o prefeito Tande Vieira, a proposta do programa é garantir mais qualidade de vida e dignidade para os moradores, com serviços eficientes e visíveis no dia a dia da população.

“Estamos começando pelo Monet, mas em breve cada bairro de Resende será contemplado. O Bairro Legal não é só uma ação de limpeza, é um compromisso real com o bem-estar da população. A ideia é levar uma estrutura completa para cada bairro, ouvindo os moradores, entendendo as necessidades. Nosso objetivo é passar por toda Resende, Nosso compromisso é seguir construindo uma cidade cada vez melhor,”, afirmou o prefeito.

O cronograma dos próximos bairros a receber o programa será divulgado em breve. A proposta é levar esse modelo de ação conjunta para todas as regiões da cidade, atendendo às necessidades específicas de cada local.

Foto: Divulgação